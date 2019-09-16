«Динамо» — «Уфа»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Уфы» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Динамо»: Лещук, Рауш, Евгеньев, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Н'Жи, Жоаозиньо, Игбун.



Запасные: Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Шиманьски, Килинин, Ордец, Грулёв, Хильемарк, Шейдаев.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.



Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).