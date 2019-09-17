Клопп — о словах агента: это был немецкий юмор

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова своего агента Марка Косицке о том, что тренер может отказаться продлевать контракт с клубом из-за английской погоды.

«Он хотел пошутить, поэтому теперь я буду серьёзен. Это был немецкий юмор, который, конечно же, никто не понял.

У меня нет проблем с британским климатом. Повторяю по буквам: я никогда не выбирал клуб, отталкиваясь от погоды в его городе, и никогда это не станет причиной того, чтобы я покинул какую-либо страну. Эта история ничего не стоит. Косицке — мой агент и друг», — цитирует Клоппа A Bola.

Нынешний контракт немецкого специалиста с английским клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов.