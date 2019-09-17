Клопп — о словах агента: это был немецкий юмор
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова своего агента Марка Косицке о том, что тренер может отказаться продлевать контракт с клубом из-за английской погоды.
«Он хотел пошутить, поэтому теперь я буду серьёзен. Это был немецкий юмор, который, конечно же, никто не понял.
У меня нет проблем с британским климатом. Повторяю по буквам: я никогда не выбирал клуб, отталкиваясь от погоды в его городе, и никогда это не станет причиной того, чтобы я покинул какую-либо страну. Эта история ничего не стоит. Косицке — мой агент и друг», — цитирует Клоппа A Bola.
Нынешний контракт немецкого специалиста с английским клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов.
Агент Клоппа: нужно учесть фактор погоды при переговорах о новом контракте
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