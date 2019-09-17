Атаки до последней минуты – в обзоре матча «Астон Вила» — «Вест Хэм»

«Вест Хэм» активнее начал встречу, уже на 5 минуте нанеся первый удар – Ярмоленко пробивал из пределов штрафной после скидки от Алле, но Энгельс заблокировал его удар. Через три минуты в игру пришлось вступать голкиперу Хитону, хотя удар Нобла со средней дистанции не был сильным. «Астон Вилла» ответила красивым моментом на 15 минуте: Грилиш прорвался по правому флангу и подал на ближнюю штангу, а Уэсли опередил защитников и замкнул головой – но мяч пролетел рядом с крестовиной.

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«Вест Хэм» не довлел над хозяевами поля, но каждую свою атаку старался довести до логического завершения. На 16 минуте Ярмоленко пробил мимо правого угла ворот, а на 21 минуте быстрая атака левым флангом завершилась ударом Алле головой – но вновь мимо. Неточным был и дальний удар Райса на 26 минуте.



Завершение первого тайма было за бирмингемцами. Футболисты стали действовать настойчивее, что вылилось в несколько опасных эпизодов у ворот гостей. На 41 минуте лишь своевременный выход Фабиански спас «Вест Хэм» от замыкания подачи Хоты в исполнении Эль-Гази. Перед самым свистком Эль-Гази совершил дальний удар под левую штангу, но арбитры увидели там офсайд.



На старте второго тайма «Астон Вилла» стала атаковать, заставив серьёзно понервничать «Вест Хэм». На 47 минуте дальним ударом Грилиш вновь не попал в ворота мимо, но по-настоящему опасно было на 52 минуте, когда Фабиански вынес прострел Джека на ногу МакГинн – шотландец метров с 20 тут же пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. Далее было ещё две атаки, но обе без результата.



Концовка матча была напряжённой, ведь обе команды хотели победить. Все это вылилось в атаку на атаку. Острее играл «Вест Хэм», но удары Форналса и Нобла были заблокированы, а большинство кроссов было перехвачено хозяевами. Бирмингемцы сильнее действовали на последних минутах – так, на 89 минуте Грилиш пытался забить, но не попал по мячу. На 90 минуте Уэсли ударил низом из-за пределов штрафной точно в руки Фабиански. Итог – ничья.

« Вест Хэм» с восьмью очками поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице, а «Астон Вилла» с четырьмя очками находится на семнадцатом месте.