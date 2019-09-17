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Спортивный психолог рассказал, сколько Кокорин и Мамаев поиграют после тюрьмы

Спортивный психолог рассказал, сколько Кокорин и Мамаев поиграют после тюрьмы
Футбол / РПЛ 0

Спортивный психолог Владимир Сафонов поделился мнением о состоянии нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после выхода на свободу.

«Важно не заниматься подменой понятий. Будучи возрастными спортсменами, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений. К примеру, 98% спортсменов топ-уровня разочаровываются в жизни после окончания карьеры. Они теряют возможность реализовать себя. Так что, пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся. На два, а то и три года ещё задержатся», — цитирует Сафонова «RT на русском».

Осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена
Репортаж из Алексеевки.
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