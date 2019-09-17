Кокорин и Мамаев освободились. Но история ещё не закончена

Братья Кокорины и Павел Мамаев провели в заключении почти 350 дней: сначала в СИЗО, потом – в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Этот срок вместил в себя массу заседаний, громких новостей и море слёз родственников. Утром 17 сентября для семей Кокориных и Мамаевых этот кошмар закончился.

Осужденные по ст. 213 ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 (побои) вышли на свободу. Не было среди них только Александра Протасовицкого, который отбывает наказание в колонии в Брянской области. Он получил такой же срок, как и Павел Мамаев.



***

Финал одной из самых нашумевших историй привлек внимание множества журналистов – больше было, наверное, только на оглашении приговора в Пресненском суде в июне. Уже в семь утра у ворот колонии в ряд выстроились телевизионные камеры, а кто-то вообще приехал сюда еще ночью (непонятно только, зачем). Через полчаса к журналистам вышел адвокат Юрий Падалко, который представлял интересы Кокориных и Мамаева, пока они были в колонии.

— Скорее всего, их отпустят после половины девятого – суду нужно оформить документы, — сказал он. — Ближе к девяти выйдут. Вчера они не хотели давать интервью, может, сегодня что-то изменится. Если они откажутся, то скажу за них.



— Будут ли у них ограничения по УДО? – спросили у него.

— Нет. Им нужно будет зарегистрироваться по месту жительства. За ними будет контроль до декабря.



Дальше начался целый хит-парад вопросов от коллег: а куда они поедут? Какое у них настроение? А кто их будет встречать?



— Любой нормальный человек, который выходит на волю, очень этому рад, — сказал Падалко и на этом закончил беседу.

К восьми к колонии подъехал черный тонированный «гелендваген», за рулем которого сидел отчим Кокорина Кирилл Логинов. Машину тут же обступили журналисты, пытаясь ухватить кадр получше. Логинов резко сдал назад, остановился, а потом развернулся и отъехал от ворот. Всё бы ничего, если бы под колеса не попала нога корреспондента Life.news. Случайно Логинов совершил такой манёвр или намеренно – судить не нам, но ситуация случилась не самая приятная.

Коллеги тут же вызвали пострадавшему скорую помощь и сотрудников ДПС, хотя сам корреспондент не планировал обращаться в полицию. Врачи прибыли быстро: они осмотрели журналиста и предложили сделать рентген – есть подозрение на перелом пальца. Его оператор то ли хотел снять процесс, то ли сказать ему что-то, и в итоге ему прищемили дверью локоть.

Журналист в больницу ехать отказался и, выйдя из кареты скорой помощи, давал интервью коллегам и вел прямой эфир.



На этом история не закончилась. Сотрудники ДПС всё же приехали, и один из них прямиком направился к «Мерседесу». Отчим Кокорина сначала даже не понял, в чем дело – говорил, что такого «быть не может». Но всё же проследовал в машину ДПС. В окружении журналистов он шел молча – отреагировал лишь на падение девушки: «Ей тоже скорую вызовите».

К девяти журналисты плотным кольцом встали недалеко от выхода. Чуть позже к воротам подъехали родители Кокорина – на этот раз обошлось без эксцессов. Все замерли в ожидании.



В 9:24 железная дверь с грохотом открылась и оттуда сначала вышел Александр, потом Кирилл, следом – Павел Мамаев. Они молча сели в машину и спешно уехали.

Поговорить с журналистами снова вышел адвокат Падалко.



— Я свою работу сделал. Ребята на свободе – это самое главное, — коротко сказал он.



— Они делились с вами своими планами?

— У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключила контракт с «Зенитом».



— То есть сыграет до зимы?

— Скорее всего. Все остальные вопросы к клубам.



— Вы им как рекомендовали себя вести?

— Вести себя им нужно законопослушно, как они вели себя здесь.



И тут прозвучали два самых оригинальных вопроса от корреспондента одного из телеканалов:



— А они по фене с вами разговаривали? А знаете загадку про два стула?

— Ещё раз говорю, я свою работу сделал. Спасибо, всё, — бросил он и ушел.



— А как же Протасовицкий? – крикнул кто-то вслед.

— Это не ко мне.

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, у Протасовицкого было три взыскания за то, что он не заправил кровать. Его адвокат Татьяна Прилипко считает, что это всё придумано и сфальсифицированно.

— Новостей по Протасовицкому ждать 24 сентября. Рассмотрение по УДО перенесли на эту дату, — сказала она в интервью «Чемпионату». — Нам начали объяснять, что нет сведений от потерпевших. Придуманные взыскания, поедем в суд, будем решать. Все понимают, что он во всём этом принимал меньше всего участия, но… Естественно, Кокорины и Мамаев его поддержат, но на суд это никак не повлияет. Как он решит, так и будет.



Надеемся, что Протасовицкий тоже скоро воссоединится со своей семьей.