Кокорин и Мамаев освободились. Но история ещё не закончена

Братья Кокорины и Павел Мамаев провели в заключении почти 350 дней: сначала в СИЗО, потом – в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Этот срок вместил в себя массу заседаний, громких новостей и море слёз родственников. Утром 17 сентября для семей Кокориных и Мамаевых этот кошмар закончился.
Осужденные по ст. 213 ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 (побои) вышли на свободу. Не было среди них только Александра Протасовицкого, который отбывает наказание в колонии в Брянской области. Он получил такой же срок, как и Павел Мамаев.
***
Финал одной из самых нашумевших историй привлек внимание множества журналистов – больше было, наверное, только на оглашении приговора в Пресненском суде в июне. Уже в семь утра у ворот колонии в ряд выстроились телевизионные камеры, а кто-то вообще приехал сюда еще ночью (непонятно только, зачем). Через полчаса к журналистам вышел адвокат Юрий Падалко, который представлял интересы Кокориных и Мамаева, пока они были в колонии.
— Скорее всего, их отпустят после половины девятого – суду нужно оформить документы, — сказал он. — Ближе к девяти выйдут. Вчера они не хотели давать интервью, может, сегодня что-то изменится. Если они откажутся, то скажу за них.
— Будут ли у них ограничения по УДО? – спросили у него.
— Нет. Им нужно будет зарегистрироваться по месту жительства. За ними будет контроль до декабря.
Дальше начался целый хит-парад вопросов от коллег: а куда они поедут? Какое у них настроение? А кто их будет встречать?
— Любой нормальный человек, который выходит на волю, очень этому рад, — сказал Падалко и на этом закончил беседу.
К восьми к колонии подъехал черный тонированный «гелендваген», за рулем которого сидел отчим Кокорина Кирилл Логинов. Машину тут же обступили журналисты, пытаясь ухватить кадр получше. Логинов резко сдал назад, остановился, а потом развернулся и отъехал от ворот. Всё бы ничего, если бы под колеса не попала нога корреспондента Life.news. Случайно Логинов совершил такой манёвр или намеренно – судить не нам, но ситуация случилась не самая приятная.
Коллеги тут же вызвали пострадавшему скорую помощь и сотрудников ДПС, хотя сам корреспондент не планировал обращаться в полицию. Врачи прибыли быстро: они осмотрели журналиста и предложили сделать рентген – есть подозрение на перелом пальца. Его оператор то ли хотел снять процесс, то ли сказать ему что-то, и в итоге ему прищемили дверью локоть.
Журналист в больницу ехать отказался и, выйдя из кареты скорой помощи, давал интервью коллегам и вел прямой эфир.
На этом история не закончилась. Сотрудники ДПС всё же приехали, и один из них прямиком направился к «Мерседесу». Отчим Кокорина сначала даже не понял, в чем дело – говорил, что такого «быть не может». Но всё же проследовал в машину ДПС. В окружении журналистов он шел молча – отреагировал лишь на падение девушки: «Ей тоже скорую вызовите».
К девяти журналисты плотным кольцом встали недалеко от выхода. Чуть позже к воротам подъехали родители Кокорина – на этот раз обошлось без эксцессов. Все замерли в ожидании.
В 9:24 железная дверь с грохотом открылась и оттуда сначала вышел Александр, потом Кирилл, следом – Павел Мамаев. Они молча сели в машину и спешно уехали.
Поговорить с журналистами снова вышел адвокат Падалко.
— Я свою работу сделал. Ребята на свободе – это самое главное, — коротко сказал он.
— Они делились с вами своими планами?
— У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключила контракт с «Зенитом».
— То есть сыграет до зимы?
— Скорее всего. Все остальные вопросы к клубам.
— Вы им как рекомендовали себя вести?
— Вести себя им нужно законопослушно, как они вели себя здесь.
И тут прозвучали два самых оригинальных вопроса от корреспондента одного из телеканалов:
— А они по фене с вами разговаривали? А знаете загадку про два стула?
— Ещё раз говорю, я свою работу сделал. Спасибо, всё, — бросил он и ушел.
— А как же Протасовицкий? – крикнул кто-то вслед.
— Это не ко мне.
По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, у Протасовицкого было три взыскания за то, что он не заправил кровать. Его адвокат Татьяна Прилипко считает, что это всё придумано и сфальсифицированно.
— Новостей по Протасовицкому ждать 24 сентября. Рассмотрение по УДО перенесли на эту дату, — сказала она в интервью «Чемпионату». — Нам начали объяснять, что нет сведений от потерпевших. Придуманные взыскания, поедем в суд, будем решать. Все понимают, что он во всём этом принимал меньше всего участия, но… Естественно, Кокорины и Мамаев его поддержат, но на суд это никак не повлияет. Как он решит, так и будет.
Надеемся, что Протасовицкий тоже скоро воссоединится со своей семьей.
- 17 сентября 2019
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