Верратти — болельщикам «ПСЖ»: дайте Неймару второй шанс
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти призвал болельщиков французской команды дать второй шанс бразильскому нападающему Неймару.
«Неймар намерен отдавать все силы на благо команды. «Пари Сен-Жермен» — единое целое, одна семья, но сейчас мы переживаем непростой период. Думаю, Неймар имеет право на второй шанс. Дайте ему его», — приводит слова Верратти El Chiringuito.
Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт бразильского форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
Леонардо: думаю, что пришло время перестать говорить о Неймаре
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