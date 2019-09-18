Промес: «Аякс» хочет снова выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне нападающий «Аякса» Квинси Промес прокомментировал крупную победу амстердамцев над «Лиллем» со счётом 3:0 в матче 1-го туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мне нравится играть на позиции «десятки». Да, «Лилль» пару раз был опасен, но наш вратарь Андре Онана продемонстрировал класс. И всё же нельзя давать возникать подобным моментам, поэтому нам есть за что себя покритиковать. С другой стороны, когда выигрываешь 3:0, надо радоваться.
«Аякс» хотел набрать три очка, чтобы хорошо стартовать, ведь это был ещё и домашний матч. У нас получилось. Учитывая результаты прошлого сезона, заданная «Аяксом» планка поднята высоко, и люди интересуются, сможем ли мы дойти до полуфинала в этом розыгрыше. Думаю, что сможем. Крупная победа со счётом 3:0 это подтверждает», — приводит слова Промеса официальный сайт УЕФА.
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