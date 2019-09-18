Ван Дейк опроверг слухи о продлении контракта с «Ливерпулем»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал информацию о согласовании нового контракта «Ливерпуля».
«Сейчас ничего не происходит. Такие вещи зависят не от меня. Я видел сообщения в СМИ, что я согласовываю новый контракт и всё такое. Но сейчас я даже не веду переговоров. Единственное, чего я сейчас хочу, – это сфокусироваться на предстоящих матчах. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил Вирджилу новое соглашение, по условиям которого он бы зарабатывал € 11,6 млн в год.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона» за € 84,5 млн. Действующий контракт 28-летнего защитника с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.
Компани назвал ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ
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