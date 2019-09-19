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Видео: ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем с «Лудогорцем»

Видео: ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем с «Лудогорцем»
Футбол / Лига Европы 0

ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лудогорцем». Команда сделала небольшой круг около отеля, а вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев сфотографировался с раритетной машиной. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало игры запланировано на 22:00 мск.

Видео доступно на «Чемпионате».

Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.

На игру красно-синие прибыли в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

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