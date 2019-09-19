Видео: ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем с «Лудогорцем»

ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лудогорцем». Команда сделала небольшой круг около отеля, а вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев сфотографировался с раритетной машиной. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало игры запланировано на 22:00 мск.

Видео доступно на «Чемпионате».

Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.

На игру красно-синие прибыли в следующем составе:



Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.



Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.



Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.