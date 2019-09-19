Видео: ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем с «Лудогорцем»

ЦСКА совершил прогулку по Разграду перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лудогорцем». Команда сделала небольшой круг около отеля, а вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев сфотографировался с раритетной машиной. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало игры запланировано на 22:00 мск.
Видео доступно на «Чемпионате».
Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.
На игру красно-синие прибыли в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
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