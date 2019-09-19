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Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина

Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени
Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина
Футбол 0

Издание France Football объявило, что отныне каждый год лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина. Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.

Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football.

Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.

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