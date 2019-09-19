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Романцев включён в состав технического комитета РФС

Романцев включён в состав технического комитета РФС
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок и главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев включён в состав технического комитета Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

В технический комитет РФС вошёл также бывший футболист и тренер Борис Игнатьев.

Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почётных спортивных званий и консультирует исполком по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд России, разрабатывает и представляет в исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а также представляет в исполком на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона.

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