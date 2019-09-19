Дюков: соглашение с «Почтой России» поможет популяризировать футбол

Президент РФС Александр Дюков рассказал о присутствии миллиардера Владимира Лисина на заседании попечительского совета и прокомментировал заключение соглашения с «Почтой России».
«Вполне возможно, что Владимир Лисин войдёт в попечительский совет. Сегодня он принял участие в заседании, активно участвовал в обсуждении вопросов. Он сам по себе человек с активной жизненной позицией и любит спорт, футбол ему интересен.
Что касается соглашения с «Почтой России», то это и партнёрские, и спонсорские отношения. Речь идёт о спонсорской помощи, она будет использоваться для проектов по развитию детско-юношеского футбола. Плюс будут акции, которые будут способствовать популяризации футбола. «Почте России» это тоже поможет продвигать свой бренд, это тоже важно, хотя они и хорошо известны», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 19 сентября 2019
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