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«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы

«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе А азербайджанский «Карабах» уступил испанской «Севилье» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов». Обслуживал матч украинский арбитр Евгений Арановский. В качестве его ассистентов выступили Семён Шлончак и Игорь Алёхин.

Счёт был открыт на 62-й минуте. Автором гола стал мексиканский нападающий «Севильи» Хавьер Чичарито Эрнандес, который отличился точным ударом со штрафного. Через некоторое время преимущество испанского клуба увеличил Мунир Эль-Хаддади, которому ассистировал Эвер Банега. В концовке счёт до крупного довёл Оливер Торрес с передачи Франко Васкеса.

В другом матче группы А кипрский АПОЭЛ на своем поле проиграл люксембургскому «Дюделанжу» со счётом 3:4.

Лига Европы. Группа A. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 3
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Эрнандес – 62'   0:2 Эль-Хаддади – 78'   0:3 Торрес – 85'
Лига Европы. Группа A. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
3 : 4
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
0:1 Синани – 36'   0:2 Бернье – 51'   1:2 Павлович – 54'   2:2 Де Винсенти – 56' (пен)   3:2 Павлович – 58'   3:3 Штольц – 72'   3:4 Синани – 82'
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