«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе А азербайджанский «Карабах» уступил испанской «Севилье» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов». Обслуживал матч украинский арбитр Евгений Арановский. В качестве его ассистентов выступили Семён Шлончак и Игорь Алёхин.



Счёт был открыт на 62-й минуте. Автором гола стал мексиканский нападающий «Севильи» Хавьер Чичарито Эрнандес, который отличился точным ударом со штрафного. Через некоторое время преимущество испанского клуба увеличил Мунир Эль-Хаддади, которому ассистировал Эвер Банега. В концовке счёт до крупного довёл Оливер Торрес с передачи Франко Васкеса.



В другом матче группы А кипрский АПОЭЛ на своем поле проиграл люксембургскому «Дюделанжу» со счётом 3:4.