«Ливерпуль» интересуется 20-летней звездой ПСВ Маленом

Нападающий ПСВ Дониелл Мален своей игрой начал привлекать внимание европейских топ-клубов.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato, 20-летним футболистом заинтересовался «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены в ближайшие месяцы следить за прогрессом форварда и в перспективе рассматривают его в качестве замены для Роберто Фирмино.



Мален на молодёжном уровне выступал за «Аякс» и «Арсенал», а в 2017 году перебрался в ПСВ. С 2018 года нападающий играет за основную команду клуба из Эйндховена. В нынешнем сезоне Дониелл принял участие в 5 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 – с пенальти).



В этом году Мален был впервые вызван в сборную Нидерландов и уже успел провести две встречи за национальную команду.

Пять голов Малена — в видеообзоре матча ПСВ — «Витесс»