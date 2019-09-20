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«Ливерпуль» интересуется 20-летней звездой ПСВ Маленом

«Ливерпуль» интересуется 20-летней звездой ПСВ Маленом
Футбол / Англия 0

Нападающий ПСВ Дониелл Мален своей игрой начал привлекать внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato, 20-летним футболистом заинтересовался «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены в ближайшие месяцы следить за прогрессом форварда и в перспективе рассматривают его в качестве замены для Роберто Фирмино.

Мален на молодёжном уровне выступал за «Аякс» и «Арсенал», а в 2017 году перебрался в ПСВ. С 2018 года нападающий играет за основную команду клуба из Эйндховена. В нынешнем сезоне Дониелл принял участие в 5 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 – с пенальти).

В этом году Мален был впервые вызван в сборную Нидерландов и уже успел провести две встречи за национальную команду.

Пять голов Малена — в видеообзоре матча ПСВ — «Витесс»
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