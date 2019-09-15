Пять голов Малена — в видеообзоре матча ПСВ — «Витесс»

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ разгромил «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч арбитр Пол ван Букель.
Счёт был открыт на 18-й минуте, автором гола стал Дониелл Мален, которому ассистировал Брума. На 36-й минуте преимущество хозяев увеличил Мален с передачи Мохаммеда Ихаттарена. В начале второго тайма он же забил третий гол в ворота арнемского клуба. В концовке встречи Мален забил ещё два гола, дважды реализовав пенальти.
ПСВ, набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице нидерландского национального чемпионата. «Витесс» (11) — на 3-м месте.
В 7-м туре ПСВ дома сыграет с «Аяксом». Матч состоится 22 сентября. «Витессу» предстоит домашняя игра с «Фортуной» (21 сентября).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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