«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» в гостевом матче Примеры

В матче 5-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Встреча состоялась на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 16 минут Жозе оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Во второй тайме на 71-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Хосеба Сальдуа отправил мяч в собственные ворота. Через 4 минуты шведский форвард Александер Исак забил третий гол за гостей.



«Реал Сосьедад» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (4) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 10 очков в 5 матчах.