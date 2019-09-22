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«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» в гостевом матче Примеры

«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 5-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Встреча состоялась на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 16 минут Жозе оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Во второй тайме на 71-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Хосеба Сальдуа отправил мяч в собственные ворота. Через 4 минуты шведский форвард Александер Исак забил третий гол за гостей.

«Реал Сосьедад» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (4) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 10 очков в 5 матчах.

Испания - Примера. 5-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Жозе – 18'   0:2 Жозе – 34'   1:2 Сальдуа – 71' (автогол)   1:3 Исак – 75'
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