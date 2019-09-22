Хави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави уверен, что мог бы тренировать «Барселону».
«У меня не было бы проблем с тем, чтобы тренировать „Барселону“. Я знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба и Роберто. Я знаю, как с ними работать, у кого есть лидерские качества… Хорошо, когда есть несколько знакомых игроков, с которыми у вас хорошие отношения.
Я считаю, что Месси и Суарес могут отрабатывать в обороне, нужно лишь убедить их в этом. Месси может отлично защищаться. У него есть всё для этого. Нужно только убедить Лео, что его усилия помогут и ему самому, и команде. То же самое я могу сказать и про Суареса.
У нас была похожая история с Это’О, он прекрасно отрабатывал в обороне. Игрока нужно убедить, что ему нужно пробежать вперёд 10-20 метров, и это не позволит сопернику пройти 70-80 метров в направлении ворот", – приводит слова Хави Diari Ara.
- 22 сентября 2019
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