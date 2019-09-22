Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде

Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.

В нынешней кампании сине-гранатовые не одержали ни одной победы в трёх выездных матчах испанской Примеры. Вчера, 21 сентября, каталонцы со счётом 0:2 проиграли «Гранаде».

«Нечто странное происходит. Команда играет без интенсивности, они ничего не создают», — сказал источник, присутствовавший в раздевалке «Барселоны» после поражения в матче с «Гранадой».

По информации издания, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу вряд ли решит уволить Вальверде из-за нескольких поражений на старте сезона.

Контракт 55-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.