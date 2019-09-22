Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
В нынешней кампании сине-гранатовые не одержали ни одной победы в трёх выездных матчах испанской Примеры. Вчера, 21 сентября, каталонцы со счётом 0:2 проиграли «Гранаде».
«Нечто странное происходит. Команда играет без интенсивности, они ничего не создают», — сказал источник, присутствовавший в раздевалке «Барселоны» после поражения в матче с «Гранадой».
По информации издания, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу вряд ли решит уволить Вальверде из-за нескольких поражений на старте сезона.
Контракт 55-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.
Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде из «Барселоны»
- 22 сентября 2019
-
14:20
-
14:16
-
14:09
-
13:55
-
13:30
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:48
-
12:39
-
12:23
-
12:14
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:21
-
11:07
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
09:57
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:39
-
08:26
-
08:05
Партнерский контент