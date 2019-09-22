«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 сентября. Начало матча — в 18:30 мск.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам.
Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брустер, Шакири.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура чемпионата Англии
- 22 сентября 2019
-
19:01
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:11
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:37
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:28
-
15:18
-
15:16
Партнерский контент