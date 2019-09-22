«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 сентября. Начало матча — в 18:30 мск.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам.



Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи.



«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брустер, Шакири.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».