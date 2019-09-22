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«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ

«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 сентября. Начало матча — в 18:30 мск.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брустер, Шакири.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».

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