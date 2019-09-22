«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» в 6-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.95.



«Команды уже встречались в этом сезоне в матче за Суперкубок Европы. И там была ничья в основное время — 1:1. В дополнительное команды обменялись голами, «Ливерпуль» выиграл по пенальти. Тогда «Челси» даже где-то предпочтительнее выглядел, ну или просто был больше мотивирован.



Сейчас уже команды втянулись в сезон. И «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее: 5 побед в 5 матчах чемпионата. А «Челси» на предпоследнем месте по пропущенным мячам. При этом обе команды плохо стартовали в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» проиграл всухую «Наполи», а «Челси» — «Валенсии».



«Челси» все-таки очень сырая команда. Много новых игроков, причем очень молодых. Уход Азара не мог не сказаться на команде. К тому же новый тренер пришел — Фрэнк Лэмпард. У «Ливерпуля» более качественный состав, опытный. Салах сейчас снова набирает форму, Мане много забивает. В защите ван Дейк — лучший игрок мира прошедшего сезона.



«Ливерпуль» сейчас более классный. Поставлю на его победу».



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