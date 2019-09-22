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ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил гол

ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил гол
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Аякс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели.

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, которому ассистировал Душан Тадич. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие: отличился Дониелл Мален с передачи Коди Гакпо.

«Аякс», набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. ПСВ (14) — на втором месте. Столько же очков у «Витесса», который идёт третьим.

В 8-м туре «Аякс» дома сыграет с «Фортуной», а ПСВ на своём поле встретится с «Гронингеном». Оба матча состоятся 25 сентября.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 7-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 17:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
1 : 1
Аякс
Амстердам
0:1 Промес – 63'   1:1 Мален – 78'
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