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«Боруссия» Д из-за автогола упустила победу в матче с «Айнтрахтом»

«Боруссия» Д из-за автогола упустила победу в матче с «Айнтрахтом»
Футбол / Германия 0

В матче 5-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Айнтрахте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч арбитр Маркус Шмидт.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Голевой передачей отметился Торган Азар. В концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Андре Силва с передачи Джибриля Соу. На 66-й минуте «Боруссию» вывел вперёд Джейдон Санчо с передачи Витселя. «Айнтрахт» ушёл от поражения благодаря автоголу хавбека «шмелей» Томаса Делейни на 86-й минуте.

«Боруссия», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (7) — на 9-м месте.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Витсель – 11'   1:1 Силва – 43'   1:2 Санчо – 66'   2:2 Делейни – 88' (автогол)
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