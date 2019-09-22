«Боруссия» Д из-за автогола упустила победу в матче с «Айнтрахтом»

В матче 5-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Айнтрахте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч арбитр Маркус Шмидт.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Голевой передачей отметился Торган Азар. В концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Андре Силва с передачи Джибриля Соу. На 66-й минуте «Боруссию» вывел вперёд Джейдон Санчо с передачи Витселя. «Айнтрахт» ушёл от поражения благодаря автоголу хавбека «шмелей» Томаса Делейни на 86-й минуте.

«Боруссия», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (7) — на 9-м месте.