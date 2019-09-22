Сигурдссон — о 2-м тайме с «Краснодаром»: таких вещей с ЦСКА случаться не должно

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).
«Я получил растяжение связок в лодыжке. Мы не думали, что это серьёзно до тех пор, пока не поехали на МРТ. Это заняло какое-то время, но очень приятно вернуться на поле, снова играть и заработать три очка против такой сильной команды. Я был очень мотивирован вернуться к команде и помогать ей набирать очки.
Мы начали не очень во втором тайме, получили два мяча. Так не должно быть. Мы доминировали и должны были удерживать счёт, таких вещей с нами случаться не должно. В Болгарии было тяжёлое поражение, нам непозволительны такие матчи. Но мы хорошо потренировались, хорошо отдохнули, пришли в себя и победили сегодня, показали характер", — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 22 сентября 2019
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