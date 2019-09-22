Мусаев: «Краснодару» нужно начинать матчи так, как мы играли во 2-м тайме с ЦСКА

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:3).
«Были ошибки с составом, начали разваливаться. Потом стали быстро работать с мячом, стали возникать моменты. Были близки, чтобы сравнять счёт. Надо начинать так игры с самого начала. Плюс у нас нестабильный состав. Если будем так начинать каждую игру, как было во втором тайме, всё будет хорошо», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (20) — на 4-м месте в таблице.
В 11-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 29 сентября.
- 22 сентября 2019
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