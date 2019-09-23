Защитник ЦСКА Карпов: в матче с «Краснодаром» я уже не волновался

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свой дебют в РПЛ после победного матча с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.



«Ещё в матче с «Лудогорцем» я сильно волновался, а сейчас уже нет. В ЦСКА меня все подбадривают, это очень хорошая и сильная команда. Перед игрой с «Лудогорцем» я почти не спал всю ночь, переживал и было плохое настроение. Но сейчас всё хорошо, выходили на поле с боевым настроем. Очень нравится этот уровень выступлений, прибавляешь с каждым днём.



Тренер просил играть организованно, страховать друг друга, не рисковать, играть надёжно. В первом тайме «Краснодар» не прессинговал нас, а потом начал — мы потерялись, наверное», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.

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