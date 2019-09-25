«Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Кубка России

«Химки» вышли в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира команда Андрея Талалаева обыграла «Рубин». Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки». Итоговый счёт матча — 3:0.

Первый мяч в игре был забит уже на 9-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Аршак Корян, реализовавший 11-метровый удар. На 47-й минуте хавбек «Химок» Илья Кухарчук забил второй мяч. Точку в матче на 85-й минуте поставил защитник хозяев Евгений Гапон.

Таким образом, «Химки» вышли в следующую стадию Кубка России, а «Рубин» завершил выступление на турнире.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».