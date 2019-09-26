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Джеррард — о словах Клоппа: удивлён и польщён, но Юргена не уволят завтра

Джеррард — о словах Клоппа: удивлён и польщён, но Юргена не уволят завтра
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал высказывание наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, выразившего мнение, что именно легенда красных должен стать его преемником в клубе.

«Я был удивлён и в то же время польщён. Но если внимательно прочитать цитату Клоппа, что я и сделал, то можно заметить, что он сказал: «Если завтра меня уволят, то моим преемником должен стать Джеррард». Юргена не уволят завтра. Я бы этого не хотел. Он делает фантастическую работу.

Я болельщик «Ливерпуля», и я уверен, что каждый фанат этого клуба на планете согласен с моими словами. Мы хотим, чтобы Клопп оставался в команде ещё много-много лет и принёс ей так много успеха, как только возможно. Но – да, я был польщён его словами», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Клопп считает, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Джеррард
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