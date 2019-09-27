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«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве в Кубке России, ЦСКА примет «Уфу»

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве в Кубке Ро
«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве в Кубке России, ЦСКА примет «Уфу»
Футбол / Кубок России 0

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка России. С помощью жеребьёвки определялось, где будут проходить матчи. Жеребьёвка проводилась для пар, в которых обе команды на предыдущем этапе играли либо дома, либо в гостях. Если же одна из команд проводила гостевой матч, а другая — домашний, то приоритет отдавался клубу, игравшему в гостях.

«Спартак» примет на своём поле «Ростов», а ЦСКА будет хозяином в матче с «Уфой», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Даты и время начала матчей будут известны позже.

Все пары 1/8 финала

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
ЦСКА (Москва) – «Уфа»
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)
«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
«Оренбург» — «Химки».

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