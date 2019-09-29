Матч «Локомотив» — «Атлетико» в Лиге чемпионов обслужит израильтянин Гринфельд

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Атлетико».



Встречу обслужит смешанная бригада арбитров во главе с израильтянином Орелем Гринфельдом. В роли ассистентов главного рефери выступят израильские арбитры Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и его помощник Тьягу Мартинш. Четвёртый рефери — израильтянин Рой Райншрайбер.



Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Напомним, в 1-м туре «Локомотив» обыграл «Байер» (2:1), а «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).