Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч «Локомотив» — «Атлетико» в Лиге чемпионов обслужит израильтянин Гринфельд

Матч «Локомотив» — «Атлетико» в Лиге чемпионов обслужит израильтянин Гринфельд
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Атлетико».

Встречу обслужит смешанная бригада арбитров во главе с израильтянином Орелем Гринфельдом. В роли ассистентов главного рефери выступят израильские арбитры Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и его помощник Тьягу Мартинш. Четвёртый рефери — израильтянин Рой Райншрайбер.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, в 1-м туре «Локомотив» обыграл «Байер» (2:1), а «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент