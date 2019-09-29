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Аджоев — о судействе с «Краснодаром»: были двойные стандарты, пенальти смешной

Аджоев — о судействе с «Краснодаром»: были двойные стандарты, пенальти смешной
Футбол / РПЛ 0

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Честно говоря, когда узнал, что на матче будет задействован VAR, я обрадовался. Во вчерашнем матче между «Локомотивом» и «Зенитом» гол отменили, всё по закону. Сегодня были какие-то двойные стандарты. Момент с пенальти просто смешной. Необходимо определиться с трактовкой эпизодов, сколько раз можно посмотреть VAR. Судьям в ухо говорят, только тогда бегут и смотрят. А страдает вся область. Не надо ничего выдумывать.

В конце матча судья побежал и поменял жёлтую карточку на красную. Почему не сделать этого в моменте с пенальти? Костадинов чисто мяч отобрал – накладка, ну тогда пересмотри эпизод. Если ты не уверен, то попроси посмотреть эпизод. Может, наверху тоже сидят такие же, как этот судья.

Наш футбол страдает — так нельзя. В прошлом году прошёл чемпионат мира – сказка. Всё сработало великолепно. Хотели поднять российский футбол, а получается наоборот. А ещё Костадинову разбили нос в кровь. Почему об этом молчат?» — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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