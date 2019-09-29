Черевченко: есть претензии к арбитрам по поводу удаления игрока «Краснодара»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).
«Как мне показалось, «Краснодар» в конце второго тайма сам отдал нам инициативу. «Краснодар» большую часть времени контролировал мяч в центре поля. У нас во многих моментах не получилась целостная игра. У нас были хорошие моменты, но мы не смогли забить. Пенальти, конечно, испортил все наши планы. Я всегда говорил, что счёт 2:0 самый опасный. Могу сказать, что физически наши ребята выглядят хорошо. Конечно, есть ошибки, но главное, что было желание, была самоотдача. Будем двигаться дальше, впереди ещё много игр.
У меня были претензии, за что они арбитры удалили игрока «Краснодара». Зачем нужно было портить игру? Парень ещё хочет играть в футбол, а теперь пропустит ещё две игры», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 29 сентября 2019
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