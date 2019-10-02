Шикарный удар Мактоминая в девятку — в видео лучших мячей 7-го тура АПЛ

Представлен топ-5 голов 7-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, по итогам семи туров турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».

Третьим по красоте голом был признан удар со штрафного форварда «Манчестер Сити» Рияд Марез в ворота «Эвертона». В этом матче команда Мареза добыла выездную победу со счётом 3:1.

На втором месте расположился защитник «Лестер Сити» Рикарду, который забил гол в ворота Мартин Дубравки в матче с «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Брендана Роджерса одержала уверенную победу со счётом 5:0.

Автором лучшего гола тура стал молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. 22-летний футболист отметился шикарным дальним ударом в центральном матче тура с «Арсеналом» (1:1).

Видео доступно на «Чемпионате».