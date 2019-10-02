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Дзагоев: Абрамович с Жирковым передал — если хочу в АПЛ, надо только сказать

Дзагоев: Абрамович с Жирковым передал — если хочу в АПЛ, надо только сказать
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

«Действительно, Абрамович через Жиркова передавал, если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав после 11 туров 25 очков.

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