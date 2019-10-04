Бэйл и Рэмси сыграют за сборную Уэльса в матчах с Хорватией и Словакией
Футбольная ассоциация Уэльса опубликовала состав сборной на матч квалификации Евро-2020.
Впервые за 11 месяцев в сборную вызван полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. 10 октября команда сыграет со Словакией, 13 октября – против Хорватии. Также за сборную выступит полузащитник «Реала» Гарет Бэйл.
Вратари: Уэйн Хеннесси, Дэнни Уорд, Адам Дэвис.
Защитники: Крис Гантер, Эшли Уильямс, Бен Дэвис, Нил Тэйлор, Коннор Робертс, Итан Ампаду, Крис Мефам, Том Локьер, Джо Родон.
Проузащитники: Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Джонатан Уильямс, Харри Уилсон, Мэттью Смит, Дэниэл Джеймс, Уилл Уолкс, Джозефф Моррелл, Гарет Бэйл, Том Лоуренс.
Нападающие: Сэм Воукс, Тайлер Робертс, Рабби Матондо, Киффер Мур.
Зидан: Бэйл — важный игрок команды, он знает, что является отличным футболистом
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