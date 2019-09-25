Зидан: Бэйл — важный игрок команды, он знает, что является отличным футболистом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил полузащитника команды Гарета Бэйла. Валлийский вингер был близок к уходу из «Реала» в межсезонье. Более того, Зидан сам говорил, что Бэйлу стоит побыстрее уйти из мадридского клуба. Но в итоге Гарет стал одним из лидеров команды в новом сезоне. Валлиец забил два мяча и отдал результативную передачу в четырёх матчах Примеры.
«Бэйл полностью сосредоточен, как и остальные игроки. Он хочет добиваться большего, сейчас он в хорошей форме. Он важный игрок команды, Бэйл знает, что является отличным игроком.
Гарет помогает, когда мы не только атакуем, но и защищаемся, как это и было в прошлом матче. Когда все игроки хотят помогать команде, мы можем сделать великие дела», — цитирует Зидана Goal.
Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке
- 25 сентября 2019
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