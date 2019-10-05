Кирьяков: Кузнецов — человек Кононова, он вряд ли что-то кардинально поменяет

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможных изменениях в «Спартаке» перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Спартак» вряд ли отойдёт от прежней модели игры в матче с «быками». Кузнецов — человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдёт несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьёзная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в «Спартаке» работают всё те же люди. При этом определённое эмоциональное напряжение всё-таки спадёт. На красно-белых очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться", — цитируют Кирьякова «Известия».