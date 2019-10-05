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Соболев забил 10-й мяч и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ

Соболев забил 10-й мяч и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, сделав дубль в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», обошёл Эльдора Шомуродова из «Ростова» в бомбардирской гонке турнира.

На 4-й минуте встречи 22-летний нападающий самарской команды поразил ворота соперника поле передачи Антона Зиньковского. На 69-й минуте он забил второй мяч с передачи того же Зиньковского.

Интересно, что на 61-й минуте встречи Соболев не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки отразил Сослан Джанаев.

В активе Соболева стало 10 забитых мячей в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. На счету Шомуродова на один гол меньше.

По системе «гол плюс пас» Соболев также является единоличным лидером в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. На его счету ещё 3 результативные передачи. По 10 очков в активе у Шомуродова (9 голов и 1 ассист) и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы (5+5).

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