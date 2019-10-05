Победный гол на 87-й минуте — в видеообзоре матча «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Олимпийский» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер на 54-й минуте. В середине второй половины защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс форвард Джордан Айю, отличившийся на 87-й минуте.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Кристал Пэлас», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (12) — седьмое.

В 9-м туре АПЛ «орлы» на своём поле сыграют с «Манчестер Сити», а «молотобойцы» в гостях встретятся с «Эвертоном». Оба матча состоятся 19 октября.