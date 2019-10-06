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16:30 Мск
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«Собака лает, караван идёт». Фанаты ЦСКА выразили поддержку Гончаренко

«Собака лает, караван идёт». Фанаты ЦСКА выразили поддержку Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского ЦСКА перед началом домашнего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» поддержали главного тренера команды Виктора Гончаренко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Фанаты «армейцев» развернули баннер с надписью «Михалыч, мы с тобой! Собака лает, караван идёт».

Кроме того, фан-трибуна московского клуба до стартового свистка около минуты скандировала: «Виктор Михалыч!».

Баннер болельщиков ЦСКА
Баннер болельщиков ЦСКА
Фото: Дарья Юрко, «Чемпионат»

Напомним, Гончаренко подвергся критике после неудовлетворительных результатов команды в Лиге Европы. В первых двух турах группового этапа «армейцы» проиграли «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).

Матч ЦСКА — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». К 15-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

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