«Собака лает, караван идёт». Фанаты ЦСКА выразили поддержку Гончаренко

Болельщики московского ЦСКА перед началом домашнего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» поддержали главного тренера команды Виктора Гончаренко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Фанаты «армейцев» развернули баннер с надписью «Михалыч, мы с тобой! Собака лает, караван идёт».
Кроме того, фан-трибуна московского клуба до стартового свистка около минуты скандировала: «Виктор Михалыч!».
Напомним, Гончаренко подвергся критике после неудовлетворительных результатов команды в Лиге Европы. В первых двух турах группового этапа «армейцы» проиграли «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).
Матч ЦСКА — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». К 15-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.
- 6 октября 2019
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