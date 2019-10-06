Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Травма Смолова, тульский слэм и ярость Сёмина на судью. Яркие фото победы «Локо»

Фёдор Смолов
Травма Смолова, тульский слэм и ярость Сёмина на судью. Яркие фото победы «Локо»
Футбол / РПЛ 0

6 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «железнодорожников» отправил форвард «Арсенала» Эванс Кангва. В концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

«Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив петербургский «Зенит». Тульский «Арсенал» (14) — на 7-м месте.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019