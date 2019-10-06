Цорн — фанатам «Спартака»: гол «Краснодару» только благодаря вам. Давайте ещё!

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн отреагировал на гол красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (в данный момент счёт 1:2, идёт 2-й тайм). Функционер поблагодарил фанатов за забитый мяч.

«Гол только благодаря Вам. Давайте ещё!» — написал Цорн в «сториз» своего «инстаграма».

В концовке первого тайма отличился форвард «Спартака» Джордан Ларссон. Рассказов с фланга навесил в штрафную, Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Ларссон в касание переправил мяч в нижний угол ворот. Ранее «Краснодар» повёл в счёте благодаря голам Маркуса Берга и Сергея Петрова.



Матч «Краснодара» и «Спартака» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).