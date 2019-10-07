«Манчестер Юнайтед» может купить у «Лиона» Дембеле зимой по сниженной цене

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перебраться в английскую Премьер-лигу в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, интерес к 23-летнему футболисту по-прежнему проявляет «Манчестер Юнайтед», чьи скауты просматривали его в одном из недавних матчей французской команды. «Красные дьяволы» испытывают проблемы с результативностью на старте сезона и могут попытаться приобрести Дембеле уже ближайшей зимой.



Проблемой для «Лиона» может стать тот факт, что главный тренер команды Силвиньо активно ротирует состав, в результате чего Мусса не всегда попадает в состав. Учитывая этот факт, «Манчестер Юнайтед» может попытаться приобрести форварда по сниженной цене.



Дембеле перешёл в «Лион» в 2018 году, а ранее выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне француз провёл 8 матчей в Лиге 1, в которых забил 6 голов.

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