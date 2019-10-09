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Гнабри побил рекорд Клозе, забив быстрее всех за сборную Германии 10 мячей

Гнабри побил рекорд Клозе, забив быстрее всех за сборную Германии 10 мячей
Футбол / Евро-2020 0

Вингер Серж Гнабри стал рекордсменом сборной Германии по количеству матчей, которое ему понадобилось, чтобы забить 10 мячей в составе национальной команды.

24-летний игрок «Баварии» превзошёл достижение форварда Мирослава Клозе. Гнабри свой 10-й мяч в составе сборной Германии провёл в сегодняшней товарищеской встрече с Аргентиной. Для него это был всего лишь 11-й матч за национальную команду. Рекорд Клозе держался на показателе в 13 матчей.

В воскресенье, 13 октября, сборная Германии сыграет с Эстонией в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине.

В турнирной таблице группы C отбора Евро-2020 сборная Германии, набрав в 5 матчах 12 очков, занимает 1-е место.

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