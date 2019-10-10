Рамос хочет принять участие в 2020 году в чемпионате Европы и Олимпийских играх

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил желание сыграть в 2020 году на чемпионате Европы и Олимпийских играх, которые состоятся в Токио. Об этом сообщает El Mundo.

Так, источник из окружения футболиста заявил: «Если появится возможность поехать в Токио, это будет для него огромной радостью». 33-летний футболист рассчитывает, что, если его поездка на турнир станет возможной, он кажется в числе трёх игроков в возрасте старше 23 лет, которых разрешено внести в заявку на Олимпийские игры. Однако главной проблемой для Рамоса на пути поездки в Токио является позиция «Реала». «Королевский клуб» вряд ли захочет терять своего капитана на старте сезона-2020/21. Ведь из-за возможного участия в чемпионате Европы и Олимпийских играх Рамос будет вынужден пропустить начало нового сезона.