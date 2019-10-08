Серхио Рамос опубликовал фото, на котором с его спины пропали все татуировки

Капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос удивил болельщиков новой фотографией.



33-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» снимок, на котором с его спины пропали все татуировки.

При этом Рамос известен своей любовью к тату-арту и за годы карьеры сделал себе более 30 тату по всему телу. На более ранних фотографиях видно, что спина Серхио покрыта рисунками.

Рамос является воспитанником «Севильи», цвета которой защищал с 2002 по 2005 год, после чего перебрался в «Реал». За 14 лет защитник завоевал со «сливочными» 20 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, два Кубка и три Суперкубка страны, четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира.