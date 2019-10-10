Буффон: «Ювентус» — единственный клуб, в котором я согласен быть вторым вратарём

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своём возвращении в туринский клуб.

«Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе. Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был «Ювентус». Я подождал и оказался прав.

Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнёрам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», — приводит слова Буффона Football Italia.

41-летний Буффон перешёл в «Ювентус» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее вратарь «старой синьоры» превзошёл достижение легенды «Милана» Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне среди итальянских игроков. На счету Буффона стало 903 матча в составах «Пармы», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен». Мальдини всю карьеру провёл в «Милане» и сыграл за «россонери» 902 матча.