«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.
Как сообщает Goal.com, больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить центр поля. Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, руководивший им в «Мольде» во время аренды в сезоне-2017/18.
За развитием Норманна также следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья». «Ростов» оценивает норвежца в £ 15-20 млн (€ 16,7-22 млн).
Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 1 забитого мяча и отдал 3 результативные передачи.
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