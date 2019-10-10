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«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ро
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.

Как сообщает Goal.com, больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить центр поля. Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, руководивший им в «Мольде» во время аренды в сезоне-2017/18.

За развитием Норманна также следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья». «Ростов» оценивает норвежца в £ 15-20 млн (€ 16,7-22 млн).

Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 1 забитого мяча и отдал 3 результативные передачи.

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