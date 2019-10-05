Норманн — лучший игрок «Ростова» в сентябре

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

Норманн занял первое место по результатам голосования среди болельщиков ростовского клуба, набрав 35 процентов голосов. Вторым стал узбекистанский нападающий Элдор Шомуродов (32%), тройку замкнул финский полузащитник Роман Ерёменко (14%).

В сентябре Норманн провёл два матча в чемпионате России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.