Канделаки призвала поддержать игроков сборной России — Дзюбу и Азмуна
Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки допустила ошибку, когда произносила речь в поддержку сборной России.
Находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. При этом в своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече не принимал, поскольку является игроком сборной Ирана.
«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» — заявила Канделаки.
Видео доступно в «твиттере» журналиста Максима Алланазарова.
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