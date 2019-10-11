Канделаки призвала поддержать игроков сборной России — Дзюбу и Азмуна

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки допустила ошибку, когда произносила речь в поддержку сборной России.



Находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. При этом в своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече не принимал, поскольку является игроком сборной Ирана.



«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» — заявила Канделаки.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Максима Алланазарова.