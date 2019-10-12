Тренер «Спартака-2»: нам где-то не хватило силёнок, «Торпедо» — лидер по праву

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов подвёл итоги матча 17-го тура ФНЛ с «Торпедо» (2:3).



«Хочу поблагодарить наше руководство, которое дало провести этот матч на стадионе «Открытие Арена», и поблагодарить болельщиков. Атмосфера была футбольной, думаю, игра им понравилась. Обидно, что третий матч мы ведём 2:1 и не можем довести игру до победы. „Торпедо“ — лидер по праву, закономерно на первом месте таблицы.



Где-то нам не хватало силёнок. Надо было во втором тайме больше контролировать мяч. Хотя матч мог легко закончить ничьей. Замены? Тяжело сказать, что было бы, если бы мы выпустили игроков пораньше. Не было уверенности, что люди выйдут и усилят игру. Пока явного усиления у нас на скамейке нет. Нам не хватило контрыгры, как команда мы подсели. Приятно сыграть против „Торпедо“, не чужого для меня клуба. Приятно встретиться, у нас хорошие отношения. А что касается самой игры, то особой подоплеки в спортивной части не было», — передаёт слова Булатова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.